Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом

Гости Кремля попробовали блюда русской кухни на обеде ко Дню Победы

Tекст: Денис Тельманов

Фотографию праздничного меню опубликовал телеграм-канал, близкий к пресс-службе президента Белоруссии, передает ТАСС. В меню значились салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, уха по-карельски, а также пельмени с осетриной и щучьей икрой. Горячее было представлено филе палтуса, медальонами из оленя с грибами и карамелизированной уткой со спаржей.



В качестве десерта гостям предлагали яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки. К обеду подавали вина из Крыма и с Кубани.

Вечером в Кремле собрались руководители около 30 государств и почетные гости, которые 9 мая станут участниками парада на Красной площади по случаю юбилея Победы.

На торжественном обеде президент России Владимир Путин произнес тост: «За поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие», а также отметил, что гости приема – это друзья России, приехавшие на празднование.