Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.11 комментариев
Словакия в декабре заплатила за российский газ рекордную сумму за два года
Словакия в декабре заплатила за газ из России рекордные 198 млн евро с 2022 года
Словакия в декабре 2024 года в преддверии остановки транзита через Украину заплатила за российский трубопроводный газ 198 млн евро, что стало максимальной суммой за последние два года, следует из данных Евростата.
Словакия в декабре 2024 года готовилась к остановке транзита через Украину и заплатила за российский трубопроводный газ 198 млн евро. Эта сумма является самой высокой с декабря 2022 года, передает ТАСС.
Лидерами по закупкам российского газа также стали другие европейские страны. Италия приобрела газа на сумму 277,4 млн евро, что является максимальным показателем с сентября 2024 года. Венгрия закупила газа на 254 млн евро, а Греция увеличила импорт до 181 млн евро, достигнув максимума за последние два года.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в декабре 2024 года закупил рекордные объемы российского трубопроводного и сжиженного природного газа, потратив на это 927,4 млн и 917,4 млн евро соответственно.
В январе министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.