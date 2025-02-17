  • Новость часаЗеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 16:07 • Новости дня

    ЕС в декабре поставил новый рекорд по закупкам российского газа

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил российский газ на рекордные 1,84 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил рекордные объемы российского трубопроводного и сжиженного природного газа, потратив на это 927,4 млн и 917,4 млн евро соответственно, согласно данным Евростата.

    Общая сумма закупок трубопроводного и сжиженного газа составила более 1,8 млрд евро. Трубопроводный газ обошелся ЕС в 927,4 млн евро, а сжиженный природный газ (СПГ) – в 917,4 млн евро, что стало максимальными показателями с начала 2023 года, передает ТАСС.

    Закупки СПГ из России увеличились на 52% по сравнению с ноябрем и на 38% по сравнению с декабрем прошлого года. В период с января 2023 года на оплату поставок российского СПГ было потрачено свыше 1,3 млрд евро, что является предыдущим рекордом.

    Среди стран ЕС Франция стала крупнейшим импортером СПГ, закупив газа на 402,9 млн евро, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. Испания и Бельгия также значительно увеличили закупки, потратив 198,8 млн и 137,9 млн евро соответственно. В то же время Нидерланды сократили свои закупки на 15,5% по сравнению с ноябрем, потратив на газ 98,5 млн евро.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

    14 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Вэнс заявил, что терпевшая Тунберг Европа смирится и с тирадами Маска
    Вэнс заявил, что терпевшая Тунберг Европа смирится и с тирадами Маска
    @ Zuma/ТАСС,Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что раз Европа терпела выступления Греты Тунберг, то адаптируется и к выражениям Илона Маска.

    Вэнс выразил мнение, что свобода слова является неотъемлемой частью американской демократии, передает РИА «Новости». Он заявил: «Вы либо поддерживаете принцип, что голос народа имеет значение, либо нет». Вэнс отметил, что если американская демократия смогла выдержать более десяти лет выступлений Греты Тунберг, то общество также сможет адаптироваться к постам Илона Маска в социальных сетях.

    Вэнс также отметил, что демократические правительства должны учитывать мнение своих граждан, а не относиться к ним, как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики.

    В ходе выступления на Мюнхенской конференции Вэнс также подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Кроме того, вице-президент США заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая, и назвал европейскую демократию слабой.

    Коментарии (31)
    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

    Коментарии (36)
    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Коментарии (7)
    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

    Коментарии (10)
    15 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене

    Интернет-пользователи высмеяли слова президента Литвы о ключевой роли страны в безопасности Европы

    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Сети высмеяли выступление президента Литвы Гитанаса Науседы на Мюнхенской конференции, где он назвал свою страну «ключевым столпом европейской безопасности».

    Во время своего выступления Неуседа отметил, что Литва является «ключевым столпом европейской безопасности». Помимо этого, Науседа призвал вести переговоры по урегулированию на Украине с «позиции силы» и подчеркнул важность участия Киева в обсуждении решения конфликта. Президент также выразил уверенность, что безопасность на Украине может быть гарантирована только при вступлении страны в НАТО, а также предложил отправить туда европейские войска.

    Речи Науседы вызвала бурную реакцию в Сети.

    «Смешная эта непоседа. Неужели и сам верит в чепуху свою», – приводит «Царьград» комментарий одного из пользователей.

    Другой добавил, что не смог бы стать политиком, потому что «нести такую пургу – со стыда помереть».

    Также в Сети высмеяли заявление Неуседы о «23 тыс. литовских солдат, которые обеспечивают безопасность всей Европы».

    «Страну можно на карте плевком закрыть, а амбиций – как у всего глобуса», – добавил другой комментатор.

    «Похоже, Зеленский ему немного отсыпал...», – предположил один из пользователей Сети.

    Ранее блогеры высмеяли Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, кризис на Украине может стать основанием для объявления чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что конституция Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

    Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит такую инициативу.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 18:20 • Новости дня
    Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса
    Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная Европа в границах Евросоюза превратилась в слабую и никому не нужную структуру, которая «проглотит» с ненавистью позорную выволочку» от вице-президента США Джей Ди Венса, так как она исходит от «американского начальника», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев выразил уверенность в том, что современный Евросоюз утратил свое влияние и значимость на мировой арене, следует из его сообщения во «ВКонтакте».

    Такое мнение он высказал в ответ на критику Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на Мюнхенской конференции. Медведев подчеркнул, что нынешняя Европа, по его мнению, является «слабой и малопривлекательной».

    Медведев также отметил, что, несмотря на резкость высказываний Вэнса, европейские страны «проглотят» эту критику и простят ее. Он считает, что Вэнс – «смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент», который не побоялся жестко раскритиковать Европу за слабость демократии и отсутствие свободы слова.

    «Он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет!» – написал Медведев

    Он уверен, что европейские страны «проглотят с ненавистью ту позорную выволочку», так как она исходит от «американского начальника».

    По словам Медведева, выступление Вэнса стало неожиданным для участников конференции. Европейцы ожидали услышать обычные дипломатические заявления в их адрес и комментарии по поводу слов президента США о завершении украинского конфликта. Медведев считает, что подобная резкая критика Европы заставила всех пересмотреть свои ожидания и задуматься о положении Евросоюза.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.

    Коментарии (11)
    15 февраля 2025, 15:40 • Новости дня
    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Генсек НАТО Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы на позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что вместо этого страны ЕС должны предлагать конкретные идеи, которые могут способствовать разрешению кризиса, передает ТАСС.

    «Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров», – отметил он.

    По его мнению, только путем конкретных предложений и инициатив можно показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

    Пресс-служба НАТО транслировала выступление Рютте, в ходе которого он выделил важность активного участия европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    Генсек также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов для усиления позиций стран ЕС в международной дипломатии.

    Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (9)
    14 февраля 2025, 17:33 • Новости дня
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    @ Shawn Thew /CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    На Мюнхенской конференции безопасности Вэнс сделал заявление о том, что главные угрозы для Европы кроются внутри нее самой, а не извне, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что Россия и Китай не являются основными противниками Европы, в то время как внутренние проблемы, такие как отступление от ключевых ценностей, представляют реальную опасность.

    Он особенно отметил проблемы с отменой итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Вэнс призвал европейских политиков учитывать мнение своих избирателей и не игнорировать их. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Вэнс также подверг критике организаторов Мюнхенской конференции за исключение из мероприятия крайних правых и левых партий.

    Он подчеркнул, что проблема массовой миграции, с которой сталкивается Европа, возникла в результате определенных политических решений.

    Ранее Вэнс сообщил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии.

    Коментарии (5)
    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    16 февраля 2025, 02:26 • Новости дня
    США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа

    Госдеп заявил о желании увидеть лидерство Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Как «ясно дала понять» американская администрация, США ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Украины, сообщил представитель Госдепа.

    Как сообщило Reuters со ссылкой на свои источники, Вашингтон на этой неделе направил в европейские столицы дипломатический демарш с вопросом, какой вклад они могут внести в обеспечение гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Представитель Госдепа пояснил, что США ожидают от европейских партнеров «ведущей роли в создании прочных рамок безопасности» и ждут их предложений. «Сильная, самодостаточная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», – сказали в Госдепе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    15 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Финские евродепутаты призвали ЕС к диалогу с Россией

    Четыре евродепутата из Финляндии предложили ЕС наладить отношения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Четыре депутата Европарламента от Финляндии поддержали идею улучшения отношений между Европейским союзом и Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос издания Yle.

    За диалог с Россией выступили представители различных политических партий: Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо из Союза левых сил, Ээро Хейнялуома из Социал-демократической партии, а также Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии. Они выразили мнение, что ЕС стоит начать контакты с Москвой.

    В ноябре прошлого года, президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat высказал предположение, что отношения между Москвой и Хельсинки могут улучшиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что установление стабильного мира на Украине требует длительного процесса, рассчитанного на несколько лет.

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    15 февраля 2025, 14:16 • Новости дня
    Пушков: Последним «козырем» ЕС осталась отправка миротворцев на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские государства стремятся сохранить свое влияние в международной политике, несмотря на возрастающее давление.

    По мнению Пушкова, единственным оставшимся у европейцев «козырем» является идея отправки миротворцев на Украину.

    Несмотря на то, что президент США не возражает против подобного подхода, Пушков подчеркнул, что реализация этой идеи сталкивается с препятствиями.

    Главным из них является необходимость получения одобрения от России на присутствие европейских миротворцев в зоне конфликта, что делает предложение «непроходным» в существующих условиях.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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