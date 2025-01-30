Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины
Объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова в четверг.
«Объем газа в украинских хранилищах снизился к критической границе в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 млн кубометров в месяц», – сообщила Сакова в соцсетях, передает РИА «Новости».
«Украине не хватит газа для собственного потребления», - отметила Сакова. Также она указала на ухудшающийся прогноз погоды, который предсказывает понижение температуры в феврале на украинской территории.
По словам министра, рост цен на газ стал ощутим по всей Европе, достигнув максимальных показателей с начала года.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.