Словацкий министр заявила о критическом уровне газа в хранилищах Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

«Объем газа в украинских хранилищах снизился к критической границе в 10%. После остановки транзита российского газа Украине необходимо импортировать как минимум 100 млн кубометров в месяц», – сообщила Сакова в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Украине не хватит газа для собственного потребления», - отметила Сакова. Также она указала на ухудшающийся прогноз погоды, который предсказывает понижение температуры в феврале на украинской территории.

По словам министра, рост цен на газ стал ощутим по всей Европе, достигнув максимальных показателей с начала года.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.