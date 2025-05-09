Индия нанесла удары по целям Пакистана в Аравийском море

Стало известно о морской атаке ВМС Индии после нападения Пакистана

Tекст: Денис Тельманов

Операция ВМС Индии против целей Пакистана в Аравийском море была проведена в ответ на попытку атаки пакистанских сил, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Ранее Объединенный штаб обороны ВС Индии заявил, что 8 мая Пакистан применил ракеты и беспилотники для удара по военным базам на севере Индии, однако угрозу удалось нейтрализовать, потерь среди индийских военнослужащих нет, передает ТАСС.



В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», в ходе которой удары были нанесены по девяти целям на территории Пакистана и на контролируемой им части Кашмира, где располагались базы террористов. Канал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что более 70 террористов были уничтожены, еще свыше 60 получили ранения. По информации пакистанской стороны, в ходе ударов погибли 26 человек, 46 пострадали.

После этого Пакистан нанес ответные ракетные и беспилотные удары по территории Индии. По данным МИД Индии, в результате нарушений режима прекращения огня пакистанскими военными на линии контроля в Джамму и Кашмире погибли 16 мирных жителей, 59 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации, в котором участвовали 125 истребителей, а сражение длилось более часа. Глава индийского МИД заявил, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать на возможную агрессию со стороны Пакистана. Россия назвала ситуацию между Индией и Пакистаном крайне тревожной и призвала к мирному разрешению конфликта.