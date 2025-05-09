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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 01:58 • Новости дня

    Индия нанесла удары по целям Пакистана в Аравийском море

    Стало известно о морской атаке ВМС Индии после нападения Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Индии провели операцию против пакистанских объектов в Аравийском море после попытки атаки на индийские базы в Джамму и Кашмире.

    Операция ВМС Индии против целей Пакистана в Аравийском море была проведена в ответ на попытку атаки пакистанских сил, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    Ранее Объединенный штаб обороны ВС Индии заявил, что 8 мая Пакистан применил ракеты и беспилотники для удара по военным базам на севере Индии, однако угрозу удалось нейтрализовать, потерь среди индийских военнослужащих нет, передает ТАСС.

    В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», в ходе которой удары были нанесены по девяти целям на территории Пакистана и на контролируемой им части Кашмира, где располагались базы террористов. Канал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что более 70 террористов были уничтожены, еще свыше 60 получили ранения. По информации пакистанской стороны, в ходе ударов погибли 26 человек, 46 пострадали.

    После этого Пакистан нанес ответные ракетные и беспилотные удары по территории Индии. По данным МИД Индии, в результате нарушений режима прекращения огня пакистанскими военными на линии контроля в Джамму и Кашмире погибли 16 мирных жителей, 59 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации, в котором участвовали 125 истребителей, а сражение длилось более часа. Глава индийского МИД заявил, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать на возможную агрессию со стороны Пакистана. Россия назвала ситуацию между Индией и Пакистаном крайне тревожной и призвала к мирному разрешению конфликта.

    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которое израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилоты успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    7 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов

    Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.

    Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».

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    7 мая 2025, 23:51 • Новости дня
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти объявили о начале серийного производства авиабомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока и в ближайшие недели ожидают первый серийный образец.

    США рассчитывают приступить к серийному производству новейших термоядерных авиабомб B61-13 уже в мае, сообщает ТАСС. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Тереза Роббинс на слушаниях в конгрессе.

    По ее словам, первый серийный экземпляр бомбы B61-13 планируют выпустить до конца текущего месяца, что почти на год опережает изначальный график.

    Роббинс также уточнила, что программа модернизированных ядерных боеголовок W88 Alteration 370 для баллистических ракет Trident II идет по плану и завершится к концу 2025 финансового года. Кроме того, производство боеголовок W80-4 для крылатых ракет большой дальности должно стартовать в сентябре 2027 года.

    Решение о запуске производства B61-13 было принято в 2023 году администрацией Джо Байдена. Этот шаг подвергся критике со стороны экспертов, выступающих за сокращение ядерных арсеналов, в частности, Федерацией американских ученых и Международной кампанией по запрещению ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что значительная часть жителей США и Западной Европы опасается глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Unherd: Передача систем Patriot Украине не изменит ход конфликта

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    7 мая 2025, 22:10 • Новости дня
    Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции

    Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.

    Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.

    По словам источника РИА «Новости» из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать Вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.

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    6 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достигнуто соглашение о прекращении огня и нападений между шиитским движением «Ансар Аллах» и США, что коснется судоходства в Красном море.

    Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По его словам, после обсуждений между Оманом, США и представителями хуситов в Сане стороны согласовали условия прекращения огня.

    В соглашении указано, что ни одна из сторон не будет совершать нападения на другую, включая атаки на американские суда в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Это должно обеспечить свободу морского судоходства и стабильный поток международных торговых перевозок.

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о намерении атаковать суда, перевозящие нефть из США, начиная с 17 мая в ответ на военную операцию.

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    6 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ раскрыли перехват разведкой крупной партии заминированных пейджеров

    Turkiye: Нацразведка Турции перехватила партию заминированных пейджеров в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Спустя несколько дней после ливанских взрывов в сентябре 2024 года спецслужбы Турции обнаружили крупную партию заминированных пейджеров на стамбульской таможне.

    Национальная разведывательная организация (MIT) Турции получила информацию о том, что пейджеры, аналогичные тем, что использовались во время сентябрьских взрывов в Ливане в 2024 году, будут отправлены из Стамбула и срочно развернула операции в портах и аэропортах, что помогло перехватить партию заминированных устройств, пишет газета Turkiye.

    «Выяснилось, что 300 тыс. пейджеров и 710 зарядных устройств со взрывными устройствами той же марки и модели, что и указанные пейджеры, были обнаружены на радаре MIT в аэропорту Стамбула, когда их собирались отправить в Ливан, всего через несколько дней после взрывов», – говорится в статье.

    За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в аэропорт Стамбула прибыли четыре грузовых контейнера компании SMT Global Logistics Limited грузовым самолетом Гонконг – Стамбул. В них находилась 61 коробка массой 850 кг, которую планировали отправить в Ливан 27 сентября.

    При проверке груза, который был маркирован как «измельчитель пищевых продуктов», было обнаружено 300 026 коробок с пейджерами Gold Apollo 924 R3 GP с частотой 450-470 МГц и зарядных кабелей, 710 единиц зарядных устройства для настольных радиостанций с надписью Desktop Charger BC-144N, а также кабели и аккумулятор.

    В ходе криминалистической экспертизы пейджеров было обнаружено вещество, которое эксперты оценили как «взрывчатое вещество с высокой воспламеняемостью и скоростью горения» весом 3 г. Оно находилось в блоке аккумуляторной батареи с металлическим корпусом, используемом для работы пейджера.

    «Когда эти устройства получают интенсивный сигнал или команду, батареи могут нагреваться до определенной степени, что может привести ко взрыву и стать причиной смерти или травм», – пояснили эксперты.

    Как выяснили правоохранители, компания-отправитель груза под названием «Гуанчжоу Маотэн Юй», работает в Китае, брокерская фирма SMT Global Logistics Limited расположена в турецком Зейтинбурну. Владельца компании Гюркана Г. задержали и допросили, но ничего противозаконного в его деятельности выявлено не было, его отпустили. Покупателем заказа по документам оказалась Trade Mania LLC из Ливана, которая занимается оптовой продажей бытовой техники.

    Напомним, 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли взрывы устройств связи, в чего 12 человек погибли, в том числе двое детей, более 2 тыс. были ранены и госпитализированы. При  повторной атаке погибли 25 человек, пострадали более 600. Шиитская организация «Хезболлах» назвала ответственным за произошедшее Израиль, который в ноябре в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху признал причастность ко взрывам, назвав это спецоперацией.

    Тогда же газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    8 мая 2025, 03:48 • Новости дня
    КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пуск ракет из района города Вонсан был совершен около восьми утра по местному времени, заявил южнокорейский военный комитет.

    КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.

    «Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.

    Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.

    Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.

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    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

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    7 мая 2025, 23:16 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности помочь Индии и Пакистану

    Трамп выразил готовность содействовать снижению напряженности между Индией и Пакистаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп предложил содействие для урегулирования конфликта между Нью-Дели и Исламабадом после обострения ситуации в Кашмире.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о готовности оказать помощь Индии и Пакистану в преодолении нынешнего витка напряженности, сообщает ТАСС.

    По его словам, обе страны действуют по принципу «око за око», но он надеется, что они смогут прекратить эскалацию. Трамп отметил: «Если я могу сделать что-то, чтобы помочь, то я буду там». Он добавил, что поддерживает хорошие отношения с обеими странами и хотел бы, чтобы они урегулировали ситуацию.

    Обострение индийско-пакистанских отношений произошло после теракта 22 апреля на территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один непалец. Индия обвинила в атаке группировку «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в России) и пакистанскую разведку. После этого страны ввели взаимные ограничения, приостановили двусторонние соглашения и закрыли воздушное пространство для авиаперелетов друг друга.

    В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. По данным телеканала NDTV, более 70 террористов погибли, свыше 60 получили ранения. Пакистанские военные сообщили о 26 погибших и 46 пострадавших. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов и ответил ударами, в результате чего на линии контроля погибли 10 человек и 48 были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане. Эксперты ожидают ответных действий со стороны Пакистана, в том числе ударов дронами и авиацией по индийской инфраструктуре. Вооруженные силы Пакистана понесли потери в результате ответных действий индийской армии на артиллерийские обстрелы на линии контроля.

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