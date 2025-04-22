Песков призвал Киев устранить юридические барьеры для переговоров

Tекст: Александра Юдина

По его словам, при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией, если имеется готовность к переговорам, передает ТАСС.

Песков отметил, что для этого должна быть проявлена открытость и предприняты шаги по юридическому устранению барьеров.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать с Украиной в двустороннем формате вопросы ненанесения ударов по гражданским объектам.

На вопрос о возможных препятствиях со стороны Киева, связанных с запретом на контакты с Россией, представитель Кремля подчеркнул необходимость расчистки подобных препятствий.