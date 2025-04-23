Стармеру предложили нести ответственность за трансвеститов в мужских туалетах

Стало известно о требовании возложить ответственность на Стармера за безопасность трансгендеров

Tекст: Евгения Караваева

Премьер-министр Британии и лидер Лейбористской партии Кир Стармер поддержал решение Верховного суда о юридическом определении женщины, передает The Independent.

Стармер заявил: «Женщина – это взрослая особь женского пола», ссылаясь на недавнее решение суда. Его официальный представитель уточнил, что, по мнению Стармера, транс-женщины должны пользоваться мужскими туалетами, а транс-мужчины – женскими.

Это заявление вызвало резкую реакцию среди членов Лейбористской партии. Представитель Национального исполнительного комитета партии Джесс Барнард заявила: «Любой политик, который говорит, что транс-женщины должны пользоваться мужскими туалетами, должен быть лично ответственен за все, что может случиться, особенно с транс-женщинами». Она подчеркнула, что транс-женщины уже подвергаются высокому уровню насилия и риску нападений.

Барнард подчеркнула, что новые высказывания премьер-министра и министра по вопросам равенства Бриджит Филлипсон, поддержавшей аналогичную позицию, могут привести к дискриминации не только транс-персон, но и женщин, не соответствующих традиционным представлениям о женственности. По мнению Барнард, это может вынудить транс-людей покинуть общественную жизнь или подвергнуть их опасности.

Бывший судья Верховного суда Джонатан Сампшен предупредил, что решение суда неправильно интерпретируется. Он пояснил, что «разрешается исключать транс-женщин из некоторых пространств, но такой обязанности не возникает».

Транс-активист Джексон Фили отметил, что акцент на биологическом поле может создать новые проблемы, когда, например, транс-мужчин заставят пользоваться женскими туалетами, что вызовет дискомфорт у окружающих. В свою очередь, Филлипсон заверила, что права транс-людей будут защищены, запрет на конверсионные практики будет реализован, а все законы против дискриминации транс-людей останутся в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии сотни людей пожалели о смене пола, а суд этой страны отказался признавать трансгендеров женщинами.