Верховный суд Британии решил, что трансгендеров нельзя считать женщинами

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд Британии признал, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся только к биологическим женщинам и биологическому полу, сообщает Bloomberg.

Это решение было принято в пользу группы For Women Scotland (FWS), которая оспаривала определение «женщина» в шотландском законодательстве, требующем 50-процентного женского представительства на общественных советах.

Судебные разбирательства были сосредоточены на вопросе, должен ли человек с сертификатом признания пола, признающим его пол как женский, считаться женщиной в рамках Закона о равенстве. Группа FWS заявила, что несоответствие определения пола с его «обычным значением» может иметь далеко идущие последствия для прав, основанных для повседневных услуг, таких как туалеты и больничные палаты.

Адвокаты шотландского правительства в ходе слушаний отметили, что человек с таким сертификатом признается в законе как сменивший пол. Однако, Верховный суд единогласно поддержал позицию FWS о том, что женщина и пол в Законе о равенстве 2010 года должны означать биологическую женщину и биологический пол. Суд также отметил, что после принятия Закона о признании пола в 2004 году в Великобритании 8 464 человека получили такие сертификаты.

Первоначально, дело было рассмотрено в 2022 году, когда FWS успешно оспорила законопроект о гендерном представительстве в общественных советах Шотландии 2018 года из-за включения в его определение женщин трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России). После этого шотландское правительство исключило это определение из закона и выпустило пересмотренные руководящие указания, указав, что в соответствии с законом 2018 года определение женщины совпадает с установленным в Законе о равенстве 2010 года.

Ранее британская королевская ассоциация акушерок RCM принесла извинения за использование в руководстве для больниц вместо слов «женщины» и «матери» сочетания «постродовые люди».

В Шотландии собрались сажать в тюрьму за употребление «неправильных» местоимений в отношении трансгендеров.

Также в СМИ сообщалось, что сотни трансгендеров в Британии пожалели о смене пола.