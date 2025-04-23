Spectator: Зеленский совершит политическое убийство, согласившись на условия США

Tекст: Ирма Каплан

Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине в Лондоне гарантированно закончится провалом из-за жесткой позиции Киева по Крыму – Зеленский не признает Крым российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет британский журнал Spectator.

Автор статьи обозреватель Оуэн Мэтьюз объясняет, что глава киевского режима не может принять предложение США и признать Крымский полуостров российским на законных основаниях. И это не из-за вредности, упрямства, жажды войны или неспособности принять реальность, в которой Украина никогда не вернет Крым.

«Зеленский не может принять это, потому что такая уступка будет политическим самоубийством. Это несет в себе большой риск спровоцировать гражданскую войну внутри Украины. И для него это конституционно невозможно. На какие бы компромиссы Киев ни мог пойти в отношении этой территории, единственная красная черта, которую Киев никогда не сможет пересечь, – это признать де-юре потерю собственных земель», – сказано в статье.

Мэтьюз пишет, что все стороны переговоров осознают и невозможность возврата Крыма Украине, и неспособность участников переговоров договориться, но процесс все равно продолжается хотя бы ради некоторых компромиссов, на которые могут пойти стороны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов прекратить свои усилия по прекращения огня на Украине.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.