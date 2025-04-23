Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

Tекст: Ирма Каплан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов прекратить свои усилия по прекращения огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

«Я думаю, пришло время сделать, если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.