Посол Мирошник объяснил отказ США от лондонских переговоров позицией Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмена встречи министров иностранных дел в Лондоне произошла из-за нежелания США участвовать в переговорах, которые, по их мнению, не сулят системных изменений, передает Газета.Ru.

Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что инициатива Владимира Зеленского ограничить обсуждение рамками краткосрочного прекращения огня заставила Вашингтон понизить уровень своего представительства на переговорах.

По словам Мирошника, американцы не заинтересованы обсуждать только прекращение огня и ждут более масштабных решений, особенно накануне выборов в США. Дипломат отметил: «Американцы не хотят ехать еще раз разговаривать с Ермаком или его сотоварищами и просто так переливать из пустого в порожнее».

Мирошник также подчеркнул, что заявления Зеленского относительно Крыма демонстрируют отсутствие у Киева готовности к системному урегулированию, а США, по его словам, рассчитывают получить быстрые и стратегически важные договоренности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Британии подтвердило информацию о переносе запланированной встречи в Лондоне.

Встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинской тематике между делегациями США, Европы и Киева не состоялись из-за разногласий по ключевым вопросам.