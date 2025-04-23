МИД Британии сообщил о переносе переговоров по Украине в Лондоне

Tекст: Александра Юдина

Переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые планировалось провести в Лондоне в среду, были отложены, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Форин-офиса, встреча, посвященная мирным переговорам по Украине, с участием министров иностранных дел, действительно переносится.

Новые сроки проведения переговоров пока не называются. Ведомство подчеркнуло, что делегаты продолжат контакты, но их обсуждения будут проходить в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма.

Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.