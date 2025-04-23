Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Захарова прокомментировала планы Эстонии создать базу в Нарве
МИД России прокомментировал планы Эстонии открыть военную базу в Нарве
Мария Захарова иронично высказалась о планах Эстонии разместить военную базу в приграничной с Россией Нарве, отметив намерение продемонстрировать наличие Генштаба.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала планы Эстонии создать военную базу в городе Нарва, передает ТАСС.
«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: "Зачем?" Чтобы весь мир узнал, что у Эстонии есть Генштаб», - отметила Захарова.
Начальник Генерального штаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус объявил о планах разместить в Нарве более 200 эстонских военных и подразделения союзников по НАТО. Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, позволяющий военным топить подозрительные суда, которые могут представлять угрозу национальной инфраструктуре. Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в случае нападения на российские суда в Балтике.