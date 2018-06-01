В Раде признали позор Украины из-за «спектакля сельских клоунов»

Скандал с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко опозорил Украину, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин.

Добкин в эфире телеканала «112 Украина» раскритиковал работу украинских спецслужб, подчеркнув, что их не за что хвалить. «На самом деле они опозорили нашу страну», – подчеркнул украинский парламентарий.

«Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля», – заметил он.

Добкин сказал, что правительства других государств, международные организации оказались разыграны спектаклем СБУ.

Депутат Рады заметил, что Украина ничего от этого не выиграла. «Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ Василий Грицак – прим. ВЗГЛЯД) и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (Порошенко, президенту Украины – прим. ВЗГЛЯД) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали», – сказал он. По словам парламентария, Украина не получила ничего, кроме «очередного позора от этих сельских клоунов».

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.