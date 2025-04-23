Советские телефоны получили вторую жизнь в зоне СВО

Tекст: Андрей Резчиков

В последнее время волонтеры все чаще объявляют сборы для производства «тапиков» (от советской аббревиатуры ТА, телефонный аппарат) – переделанных стационарных телефонов в средства полевой связи. Потребность в таких аппаратах растет. Впервые проводные военные телефоны появились во второй половине XIX века – в период Гражданской войны в США, но массовое применение полевой связи началось в конце XIX века, затем во время Русско-японской войны и Первой мировой войны.

А в нынешних условиях к организации сбора старых телефонов подключаются местные чиновники и политики. Например, осенью прошлого года депутат МО Москворечье-Сабурово Михаил Андрианов обращался к жителям с просьбой отдать старые, ненужные аппараты на нужды военных в зоне СВО. С аналогичной просьбой к жителям Воронежа обращалась управа Ленинского района.

«Российская армия нуждается в простых, но надежных дисковых телефонах для подразделения связи, выполняющего задачи в зоне СВО. Советские коммуникаторы ТА68 – идеальный вариант, так как они просты, надежны и проверены временем. Уже собрано около 30 ТА68 и отправлено на фронт», – отмечали в управе.

Кроме того, на фронте встречаются выкупленные у коллекционеров и старьевщиков телефоны типа ТА-57 (образца 1957 года) и ТАИ-43. Зимой 2023 года фонд «Ленинградский рубеж» передал партию ТА-57 участникам специальной военной операции.

Как рассказывают ветераны СВО, в некоторых подразделениях встречались полевые аппараты, переданные Советскому Союзу по ленд-лизу, но «ничего надежнее» бакелитового чуда советской радиоинженерной мысли пока не существует – и речь идет про ТА-57.

Телефонные аппараты образца 1957 года имеют гнездо для трубки, ремни для переноски, кнопку усиления приема, разъемы для подключения кабелей и отсек для батарейки. Существуют различные способы питания аппарата без использования стандартных советских аккумуляторов, например, при помощи батареек типа «Крона» или самодельных аккумуляторных контейнеров, которые волонтеры изготавливают на 3D-принтерах.

В самом начале СВО широко использовались китайские радиостанции гражданского стандарта DMR – «Баофенги», или, как говорят сами военные, «бафики». Но для взлома такой рации у противника уходит две минуты, именно поэтому «тапики» стали достойной альтернативой. Тем более «коммутаторы со времен Великой Отечественной никуда не делись».

Проводные аппараты устанавливаются прямо в траншеях и окопах непосредственно на линии боевого соприкосновения. Как говорил в интервью «Коммерсанту» исполнительный директор профильного предприятия «Телта» Александр Подколзин, стационарными телефонами оборудованы передвижные командные пункты, радиолокационные станции. Это закладывается еще на стадии проектирования.

«Тапики», как одна из альтернатив для связи, безусловно нужны в армии. Более того, коммутаторы со времен Великой Отечественной никуда не делись, провода тянут как альтернативу… Я сам лично протянул 150 км провода, не учитывая восстановление», – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецоперации, связист Александр Малов.

По его словам, полевой телефон нельзя считать основным средством связи, потому что рельеф не везде позволяет протянуть провода. Также этот процесс затрудняется, если местность заминирована. Однако полевые телефоны хорошо защищены от средств перехвата радиосигналов. Кроме того, с помощью дронов можно относительно безопасно прокладывать новые линии связи.

«Основное преимущество «тапиков» заключается в том, что проводную связь нельзя блокировать с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такую линию невозможно прослушивать, если не вклиниться в нее напрямую – технически это довольно трудно, особенно при нынешних средствах разведки и контроля за полем боя», – отмечает военный эксперт Борис Джерелиевский.

Главным недостатком проводной связи эксперт называет невысокую мобильность и необходимость буквально разматывать провода. «Я предполагаю, что сейчас для установки проводных линий можно использовать дроны. А что касается самих полевых аппаратов, то технически они не особо изменились со времен Великой Отечественной войны. Они функционируют по тому же принципу и дают бойцам уверенность в том, что их не прослушают», – пояснил собеседник. По его словам,

когда речь заходит о стационарных позициях, то равных проводной телефонной связи просто нет.

«Конечно, в случае прилета снаряда или подрыва мины может произойти обрыв канала связи, и тогда нужно потратить время на ее восстановление. Но в любом случае, как показывает практика, провода надежнее, чем любая радиосвязь», – добавил спикер.

Если же речь идет о серьезно оборудованных позициях, как на «линии Суровикина» или на тех фортификациях, что построены в Белгородской области, то «там ничто не мешает проложить кабель в металлической трубе или усилить его защиту иным способом, чтобы защитить от осколков».

Что касается нехватки подобных аппаратов на фронте, то эксперт предположил, что «в силу архаики их производство было прекращено». «Может быть, такие телефоны находятся где-то на складах длительного хранения. Я знаю, что подобные аппараты продавались в различных военторгах, их используют страйкболисты и любители военной истории. Но сегодня они получили вторую жизнь», – заключил собеседник.