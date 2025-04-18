«Народный фронт» передал военным технику в память о военкоре Федорчаке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Народный фронт» в память о погибшем военном корреспонденте МИЦ «Известия» Александре Федорчаке передал технику бойцам зенитной ракетной батареи 36-го мотострелкового полка 25-й армии. Это было сделано в рамках проекта «Все для Победы», средства которого были использованы для закупки необходимого оборудования. Передача техники состоялась в районе Кременной, где Федорчак неоднократно находился с бойцами и обращался за поддержкой в «Народный фронт», сообщает ТАСС.

Федорчак сотрудничал с «Народным фронтом», участвуя в создании совместных сюжетов на федеральном телевидении и в соцсетях. Эти материалы касались передачи средств радиоэлектронной борьбы для защиты съемочных групп, работы саперов и гуманитарной миссии в Курской и Сумской областях. Военкор планировал открыть сбор на помощь бойцам и знал о сложностях, с которыми они сталкивались. В частности, он был свидетелем поломки квадроцикла у бойцов, что вынудило их идти пешком под вражескими дронами.

В ответ на просьбу Федорчака «Народный фронт» передал бойцам технику, о которой он говорил в последние дни своей жизни. Среди переданного оборудования были квадрокоптеры, усилители сигнала, дизельные генераторы, квадроциклы и кроссовые мотоциклы. Сбор был успешно завершен, и техника была вручена в присутствии бойцов, знавших военкора лично.

Военнослужащий с позывным Бабай выразил благодарность за помощь. Он подчеркнул, что оказанная поддержка является значимой для бойцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели, поддерживаемые «Народным фронтом», создали дрон из комплектующих гироскутеров для специальной военной операции (СВО). В зону СВО поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды и используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» успешно применена в зоне СВО на Украине, обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.