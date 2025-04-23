Объявлено о рекордном обновлении депутатского корпуса «Единой России» в 2025 году

Объявлено о рекордном обновлении депутатского корпуса «Единой России»

Tекст: Ольга Иванова

Обновление депутатского корпуса «Единой России» по итогам промежуточных данных заявочной кампании предварительного голосования составит более 50%, говорится на сайте партии. В 2025 году партия планирует провести 227 избирательных кампаний в 56 регионах. Сенатор Сергей Перминов сообщил, что проект регистрации избирателей уже охватил более 3% потенциальных участников, а лидерами по регистрации стали ЯНАО и Магаданская область.

По словам Перминова, высокие показатели отмечены и по числу заявлений: подано свыше 21 тыс. заявок, среди которых более 464 – от участников спецоперации на Украине. Конкурс среди кандидатов в ряде регионов достигает семи и более человек на место, а в административных центрах – более девяти. Женщины составляют более 45% кандидатов, а доля молодежи до 35 лет превышает 30%.

Перминов подчеркнул, что только 11% кандидатов ранее были депутатами, поэтому обновление корпуса будет значительным. «Простая математика указывает на то, что на подобного рода цифрах процент обновления нашего депутатского корпуса по итогам предварительного голосования, по итогам Единого дня голосования в сентябре будет более 50%», – заявил сенатор. Для участников спецоперации предусмотрена 25%-ная надбавка к баллам и упрощенная процедура подачи документов.

Координатор экспертного совета партии, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, выступая на круглом столе, отметил, что предварительное голосование позволяет активным членам партии конкурировать с опытными политиками. Он подчеркнул снижение числа конфликтов вокруг итогов голосования и выразил уверенность, что «Единая Россия» как ядро сторонников президента готова консолидировать общество вокруг целей национального развития после окончания спецоперации на Украине.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что участие ветеранов спецоперации в предварительном голосовании формирует локальные сообщества и способствует росту явки избирателей. По его мнению, образовательные и кадровые программы партии открывают перспективы для ветеранов не только на региональном, но и на федеральном уровне. Он подчеркнул, что формируется реальный кадровый резерв на будущие выборные кампании, включая выборы в Государственную думу.

Политолог Александр Асафов указал на значимость развития платформы электронного предварительного голосования «Единой России» для технологического суверенитета страны. Он подчеркнул внедрение новых цифровых решений, включая блокчейн, а также особое внимание к молодежи и участникам спецоперации. По его словам, партия не допускает участия лиц с деструктивной политической позицией и проводит реформы для повышения открытости и легитимности избирательных процессов.