Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Китай поддержал усилия по прекращению огня на Украине
Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и выразил надежду на развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.
Китай приветствует любые инициативы, направленные на прекращение огня на Украине, сообщает ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге: «Китай рад видеть любые усилия по прекращению огня на Украине, которые являются необходимыми шагами к достижению мира. Надеемся, что заинтересованные стороны продолжат разрешение текущего кризиса посредством диалога и консультаций».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО вступило в силу пасхальное перемирие, Киев заявил о готовности придерживаться договоренностей, однако ВСУ нарушили перемирие, нанеся удар по Донецку.