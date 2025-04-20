Американцы передумали ненавидеть Россию

Сергей Худиев
Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению
Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.
Анна Долгарева
Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним
На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.
Федор Лукьянов
Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы
Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.