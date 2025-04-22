Washington Post: США предложат ЕС и Украине признать Крым российским

Tекст: Ольга Иванова

США на предстоящей встрече по вопросу урегулирования конфликта на Украине, которая пройдет в Лондоне в среду, предложат европейским странам и Киеву признать Крым российской территорией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. Американская инициатива предусматривает также заморозку линии фронта и заключение мирного соглашения.

В свою очередь, союзники Киева рассчитывают получить гарантии безопасности для Украины и поддержку программ по ее восстановлению в случае согласия на такие территориальные уступки. The Washington Post отмечает, что финансирование будущей реконструкции может осуществляться за счет замороженных российских активов.

Источники издания сообщили, что украинская сторона расценила это предложение США, озвученное на прошлой неделе в Париже, как последнее. По их словам, Вашингтон может выйти из мирного процесса, если не будет найден компромисс.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающими признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне.

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская сторона не соглашалась признать Крым российским при переговорах с США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно оценила заявление Вашингтона о невозможности вступления Украины в НАТО, поскольку это устраняет угрозу для национальных интересов России.