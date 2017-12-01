Военному судостроению Украины пригрозили «точкой невозврата»

У Киева нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий», если деньги не найдут, военному судостроению Украины грозит «точка невозврата», заявил командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

На строительство корабля, как отметил главком в эфире Інше.ТВ, планировалось выделить 1,3 млрд гривен (51 млн долларов).

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», – сказал Воронченко.

По этому поводу он обратился к нардепам и президенту Украины, и теперь украинские власти пытаются найти средства.

«Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», – заявил вице-адмирал.

Строительство первого корабля по проекту 58250 началось в 2011 году, его планировали завершить за год, однако сроки неоднократно сдвигались. В 2017 году сообщалось, что спуск первого корабля на воду должен произойти в 2022 году. Всего запланировано строительство четырех корветов данного проекта.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что Украина продолжает развивать свою идею «москитного флота». Было объявлено, что главной ударной силой ВМС Украины станут ракетные катера проекта 58260 «Лань». И это станет не признаком создания нового украинского флота, а ровно наоборот. Хотя бы по той причине, что разработать ракеты для «ракетного катера» Украина не в состоянии.