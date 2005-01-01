Служба безопасности Украины выложила в открытый доступ результаты проверки на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко.

«Представлены категорические выводы о наличии у Надежды Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

Также в ведомстве заявили, что Савченко обсуждала планы вооружённого захвата власти на Украине и участвовала в его подготовке.

Согласно сообщению, планы о свержении власти на Украине Савченко обсуждала с главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко и министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым.

Также утверждается, что «Савченко лично распределяла роли в покушениях». Кроме того, по данным СБУ, полиграф подтвердил, что депутат готовила теракты в правительственном квартале и здании Верховной рады.

В марте на Украине обвинили Савченко в подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале. Утверждалось, что она якобы собиралась «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку».