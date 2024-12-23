Трамп исключил возможность президентства Илона Маска

Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

Tекст: Денис Тельманов

На конференции AmericaFest в Аризоне Дональд Трамп решительно опроверг слухи о том, что Илон Маск может занять пост президента США вместо него. Об этом пишет ТАСС. Трамп подчеркнул, что такие заявления являются вымыслом, и добавил: «Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране».



Илон Маск действительно родился в Претории, ЮАР, и американская конституция запрещает лицам, родившимся за пределами США, претендовать на пост президента. Тем не менее, Маск продолжает активно участвовать в политических процессах в США. Недавно его назвали «теневым президентом» из-за его роли в обсуждении законопроекта о финансировании федерального правительства.

Ранее The Washington Post сообщала о влиянии Маска в политической сфере, а телекомпания NBC отмечала, что в окружении Трампа начинают уставать от постоянного присутствия и вмешательства Маска. Источники утверждают, что Маск ведет себя как сопрезидент и активно продвигает свои идеи в администрации Трампа. Ожидается, что в новой администрации Трампа Маск и Вивек Рамасвами возглавят ведомство, занимающееся повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его влияния на провал законопроекта о финансировании федерального правительства. Американские законодатели-республиканцы предложили выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, инициативу представил сенатор Рэнд Пол из Кентукки. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.

