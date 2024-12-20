Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
WP: Маск стал «теневым президентом» США
WP: Критики назвали Илона Маска «теневым президентом» после вмешательства в законопроект
Американский бизнесмен Илон Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его влияния на провал законопроекта о финансировании федерального правительства, отмечает The Washington Post (WP).
Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его вмешательства в процесс принятия важного законопроекта о финансировании федерального правительства, сообщает The Washington Post.
Маск использовал свой аккаунт в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), чтобы оказать давление на республиканцев в Палате представителей и помешать принятию законопроекта о расходах, который должен был обеспечить работу федерального правительства на три месяца., отмечает ТАСС.
The Washington Post указывает, что посты Маска, содержащие ложные утверждения о законопроекте, быстро распространились по Вашингтону, вызвав резонанс. Законодатели сообщили, что их офисы были завалены звонками избирателей, обеспокоенных увиденным в соцсетях. Вскоре после этого поддержку Маску в его позиции выразили избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, после чего республиканцы в Палате представителей отказались от законопроекта.
Демократы выразили беспокойство по поводу ситуации на Капитолийском холме, полагая, что это может быть предвестником будущих событий при администрации Трампа. Они опасаются, что подобные вмешательства и хаос могут стать нормой в политическом процессе, если влияние таких фигур, как Маск, будет оставаться столь значительным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские законодатели-республиканцы предложили выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.
Маск ранее предупреждал, что США движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.
Также он выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине и назвал это решение одним из худших в истории США.