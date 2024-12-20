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Маска предложили назначить спикером Палаты представителей США
Республиканцы в Конгрессе США предложили назначить Маска на пост спикера Палаты представителей
Американские законодатели-республиканцы предлагают выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.
Инициатором предложения стал сенатор Рэнд Пол, представляющий штат Кентукки. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он заявил, что «спикер Палаты представителей не обязательно должен быть членом Конгресса». «Ничто не расстроит (бюрократическое) болото больше, чем избрание Илона Маска», – заявил Пол. Он добавил, что считает этот сценарий возможным.
Член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин поддержала инициативу Пола. Она выразила мнение, что избрание Маска на пост спикера может стать «способом расколоть» американский политический истеблишмент, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году американский конгрессмен Трой Нильс предложил назначить Дональда Трампа главой Палаты представителей, однако сам Трамп высказался против.
После победы на выборах Трамп решил назначить Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности.