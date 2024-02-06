Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа иммунитета от уголовного преследования

Tекст: Ольга Иванова

В суде пояснили, что в рамках данного уголовного дела экс-президент Трамп стал гражданином Трампом, любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений, передает ТАСС.



«Бывший президент Трамп, действующий по собственному усмотрению, не имел никаких законных полномочий, чтобы игнорировать федеральный уголовный закон, и он несет ответственность в суде за свое поведение», – пишет судейская коллегия.

В их заявлении отмечается, что бывший президент использовал свой властный ресурс, чтобы «незаконно продлить свой срок на посту президента и сместить своего законно избранного преемника», что является нарушением «общеприменимых уголовных законов».



«Предполагаемые усилия бывшего президента Трампа остаться у власти, несмотря на поражение на выборах 2020 года, были, если это будет доказано, беспрецедентным нападением на структуру нашей власти, – отмечает суд. – Он предположительно вмешался в процесс, в котором у президента нет никаких функциональных обязанностей — подсчета и заверения голосов Коллегии выборщиков, тем самым подрывая установленные конституцией процедуры и волю Конгресса».



Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.