Водитель грузовика погиб при обрушении моста на севере Бразилии

Спасатели извлекли погибшего и двоих пострадавших после обрушения моста в Бразилии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает портал G1, автомобильный мост Жуселину Кубичека де Оливейра рухнул на трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян. В момент происшествия по мосту проезжали три грузовых машины, которые упали в реку. Один из водителей был найден мертвым, еще двое получили ранения.



Инцидент произошел на мосту, который связывает города Эстрейту и Агиарнополис.

Момент обрушения был зафиксирован на видео, которые активно распространяются в социальных сетях. На одном из роликов видно, как трещина образуется на дороге у въезда на мост перед машинами, а на другом – сама конструкция падает в воду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия. В Белоруссии рухнул пролет моста через реку Неман, в результате чего травмы получили два человека, как сообщали в МЧС республики. Роскосмос опубликовал снимок со спутника «Канопус-В» моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который рухнул 26 марта после столкновения с грузовым судном.