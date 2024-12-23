Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.3 комментария
Водитель грузовика погиб при обрушении моста на севере Бразилии
Спасатели извлекли погибшего и двоих пострадавших после обрушения моста в Бразилии
В Бразилии произошло обрушение моста Жуселину Кубичека, в результате чего три машины упали в реку Токантинс. Двое водителей получили травмы, один погиб.
Как сообщает портал G1, автомобильный мост Жуселину Кубичека де Оливейра рухнул на трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян. В момент происшествия по мосту проезжали три грузовых машины, которые упали в реку. Один из водителей был найден мертвым, еще двое получили ранения.
Инцидент произошел на мосту, который связывает города Эстрейту и Агиарнополис.
Момент обрушения был зафиксирован на видео, которые активно распространяются в социальных сетях. На одном из роликов видно, как трещина образуется на дороге у въезда на мост перед машинами, а на другом – сама конструкция падает в воду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия. В Белоруссии рухнул пролет моста через реку Неман, в результате чего травмы получили два человека, как сообщали в МЧС республики. Роскосмос опубликовал снимок со спутника «Канопус-В» моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который рухнул 26 марта после столкновения с грузовым судном.