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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    74 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    18 комментариев
    20 октября 2024, 04:27 • Новости дня

    Семь человек погибли при обрушении причала в Джорджии

    Обрушение причала на острове Сапело в Джорджии привело к гибели семи человек

    Tекст: Денис Тельманов

    На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.

    На острове Сапело в американском штате Джорджия произошло обрушение причала, в результате которого погибли семь человек. По данным NBC, инцидент произошел в субботу вечером, когда конструкция причала не выдержала и рухнула.

    Во время обрушения на причале находилось около двадцати человек, которые в результате оказались в воде. Пока не сообщается о числе раненых или состоянии пострадавших. Причины обрушения также остаются неизвестными.

    Телеканал NBC подчеркивает, что происшествие произошло в ходе ежегодного мероприятия, направленного на повышение интереса к культуре острова Сапело. Мероприятие традиционно привлекает множество участников и гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели 10 человек в результате урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду.

    В США произошел еще один инцидент, связанный с повреждением речной транспортной инфраструктуры.

    Судоходный канал в американском Балтиморе (штат Мэриленд) открылся для эксплуатации после того, как в марте над ним обрушился мост им. Фэнсиса Скотта Ким, сообщил Инженерно-саперный корпус Сухопутных войск США.

    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

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    18 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»

    Госдеп предложил до 10 млн долларов за данные о проекте «Рыбарь»

    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
    @ Рыбарь/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    На сайте Rewards for Justice сообщается, что награда до 10 млн долларов предлагается за информацию об иностранных лицах и организациях, якобы причастных к вмешательству в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC (также известная как Rybar, Rybar OOO и Project Rybar)» ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    В частности, речь идет о «TEXASvsUSA», который, по версии Госдепа, нацелен на создание социального и политического напряжения в США, особенно в контексте предстоящих президентских выборов, используя для этого «проблему нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса».

    «Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах», – говорится в сообщении.

    Также указан ряд лиц, которые, как утверждает американская сторона, «осуществляли операции по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в США». В частности, в список включены основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, которая названа креативным директором «Рыбаря».

    В ответ Звинчук опубликовал на Rutube видео «Минюст, Госдеп, где миллионы?». Он заявил: «Мы молодцы. Нас обвиняют в том, к чему мы не причастны. Считают угрозой национальной безопасности США». Комментируя обещание награды за информацию, он продемонстрировал свой паспорт и назвал адрес прописки. «Ищите, удачи», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении Звинчука были введены западные санкции.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

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    17 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Вашингтон балансирует на грани открытого конфликта ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    Американские инициативы по переговорам о сокращении вооружений являются попыткой одурачить мировое сообщество, поддерживая напряженность и балансирование на грани ядерного конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, заявления США о якобы желании начать переговоры по сокращению вооружений рассматриваются как манипулятивная игра на публику, передает ТАСС .

    «На сегодня – это не более чем абстракция, попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и в переговорах, но Вашингтон, не поясняя главного, держит ситуацию в огромном напряжении и балансировании на грани открытого конфликта ядерных держав», – сказал Рябков.

    По его словам, текущая ситуация требует более конкретных и искренних шагов со стороны США, чтобы предотвратить дальнейшее обострение международной напряженности.

    Президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером.

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    17 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Киберспортсмен из США извинился за оскорбительные слова о России

    Американский киберспортсмен Кэллахан извинился за оскорбительные слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский киберспортсмен Куинн Кэллахан из команды Gaimin Gladiators извинился за оскорбления в адрес России, «сделанные в пылу спора», следует из сообщения спортсмена в соцсети.

    Кэллахан публично раскаялся за свое поведение, объяснив, что его слова были сказаны в пылу во время неудачной игры. Он извинился перед всеми, кого обидели его слова, и выразил сожаление о случившемся, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время тренировочного матча, когда Кэллахан в споре с казахстанским игроком Егором Миллером позволил себе негативные высказывания о России. Это вызвало критику со стороны русскоязычного сообщества Dota 2. Кэллахан отметил, что старается работать над собой и уменьшить количество негативных высказываний во время игр.

    Руководство команды Gaimin Gladiators также выразило недовольство поступком Кэллахана и вынесло ему официальное предупреждение. Команда пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Ранее Кэллахан успешно выступал вместе с россиянином Антоном Шкредовым на турнире The International, где Gaimin Gladiators стали финалистами.

    Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит обвинил украинских киберспортсменов в русофобии после отказа пожать руки российским игрокам из команды Virtus.Pro на турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Смит назвал этот отказ русофобией.

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    18 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин: США не остановят развитие Китая

    Путин: США «лет на 15 опоздали» и не смогут остановить развитие Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не смогут остановить экономическое развитие Китая, Вашингтон опоздал «на лет 15», и теперь их попытки сдержать Пекин оборачиваются против них самих, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Соединенные Штаты опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, это невозможно сделать, так же как невозможно сказать Солнцу – не вставай, оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, они связаны с миллионом факторов. Эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь ре США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    17 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Politico: Зеленский заявил Вашингтону о наличии у Киева всех необходимых ресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вместо просьбы о дополнительном финансировании заверил американские власти, что у Украины «есть все, что нужно для продолжения борьбы», пишет Politico.

    По данным издания, Зеленский во время визита в Вашингтон сообщил американским властям, что у Украины «есть все, что нужно», передает РИА «Новости».

    Politico сообщает, что он не стал напрямую просить о дополнительном финансировании, как ранее отмечал ряд сенаторов.

    Сенатор Крис Мерфи в свою очередь подчеркнул, что Зеленский заверил о наличии у Украины всех необходимых ресурсов.

    По информации газеты, Зеленский настаивал на ускорении поставок систем вооружений от США и разрешении их применения для ударов вглубь России.

    Politico пишет, что текущее финансирование, предоставляемое США Украине, заканчивается в начале 2025 года. Однако пока не было подтверждения о его продлении, что вызывает беспокойство как у украинской, так и у американской сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams. Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 425 млн долларов, включая системы ПВО, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    17 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СК завел дело на наемника из США за вторжение в Курскую область

    СК обвинил американского наемника во вторжении в Курскую область с ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Он обвиняется в участии в террористическом акте и ряде других преступлений, включая наемничество и убийство, на территории Курской области в составе подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Дэниел Бернард Ребар находится под подозрением (заочно) в совершении множества преступлений, включая покушение на убийство двух или более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным СК, действия Ребара и его соучастников были мотивированы политической и идеологической ненавистью.

    Пресс-служба СК РФ также отмечает, что Ребар подозревается в незаконном пересечении государственной границы и применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело возбуждено в связи с общеопасными деяниями, совершенными организованной группой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области. Как летом сообщал СК, обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.

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    19 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    Посол в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Посол России в Берлине предупредил о последствиях безнаказанности подрыва «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» останется безнаказанным, это создаст серьезный прецедент, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    Подрыв газопроводов – террористический акт, направленный против критической энергетической инфраструктуры Европы, который нанес значительный ущерб экономике не только Германии и России, но и всей Европе, сказал Нечаев в интервью Флавио фон Витцлебену, передает ТАСС.

    Необходимо честное расследование произошедшего. Если национальные усилия не могут гарантировать объективность, необходимо проведение независимого международного расследования с участием России, отметил дипломат.

    В ответ на вопрос о возможных организаторах подрыва, посол предложил задуматься над тем, кому это может быть выгодно. При этом Нечаев не стал называть конкретных подозреваемых, но намекнул, что важно учитывать интересы всех сторон, имеющих отношения к трубопроводам.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее указал на обострение истории с расследованием взрывов на «Северных потоках». Он напомнил, что США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

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    18 октября 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин заявил об угрозе размещенного США оружия в Азии России и Китаю

    Путин заявил о провокациях США размещением оружия в Азии, угрожающих России и Китаю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о провокациях США, связанных с размещением оружия в Азии, что создает угрозу для России и Китая.

    «Создают дополнительные точки напряжения, перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает», – отметил глава государства на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая очень доверительные и объемные, это подтверждают торгово-экономические связи между странами.

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    19 октября 2024, 10:36 • Новости дня
    США запланировали субкритические ядерные испытания

    NNSA: США намерены проводить субкритические испытания для оценки старения ядерных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют проводить на полигоне в Неваде субкритические подземные испытания для проверки состояния ядерных боезарядов без инициирования ядерного взрыва, следует из плана американского Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

    Такие испытания позволят проверить состояние имеющихся и модернизируемых ядерных боезарядов без инициирования цепной реакции, ведущей к ядерному взрыву, передает «Интерфакс».

    Согласно плану NNSA, ранее системы ядерных вооружений ограничивались продлением срока службы. Некоторые объекты для этих целей были навечно закрыты, а другие законсервированы. Новые испытания позволят возобновить максимальное повторное использование материалов и компонентов для модернизации и продления срока службы существующих систем.

    Ранее США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада, эксперимент 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе предоставил данные о поведении материалов в ядерных боеголовках.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.

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    19 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Глава Пентагона Остин не подтвердил присутствие войск КНДР в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о том, что в зоне спецоперации на Украине присутствуют войска КНДР, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», – цитирует Остина ТАСС.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат изучать этот вопрос.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что КНДР направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, и что северокорейское руководство «готовит тысячи солдат для отправки на Украину».

    До этого Зеленский «объявлял войну» России, Ирану и Северной Корее.

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    19 октября 2024, 10:44 • Новости дня
    Лавров: США будут считать Россию противником при любом исходе выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    По его словам, Соединенные Штаты будут воспринимать Россию как противника, независимо от исхода своих президентских выборов, передают «Аргументы и факты».

    «Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для США если не врагом, то точно противником. В любом случае – конкурентом», – отметил Лавров.

    Также он прокомментировал заявления Байдена о возможных переговорах с Россией по ядерному оружию. Лавров считает, что такие высказывания носят предвыборный характер и направлены на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Харрис подтвердила, что в случае победы на выборах не будет продолжать курс Байдена и представит собственный подход к управлению страной.

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