Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.74 комментария
Семь человек погибли при обрушении причала в Джорджии
Обрушение причала на острове Сапело в Джорджии привело к гибели семи человек
На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.
На острове Сапело в американском штате Джорджия произошло обрушение причала, в результате которого погибли семь человек. По данным NBC, инцидент произошел в субботу вечером, когда конструкция причала не выдержала и рухнула.
Во время обрушения на причале находилось около двадцати человек, которые в результате оказались в воде. Пока не сообщается о числе раненых или состоянии пострадавших. Причины обрушения также остаются неизвестными.
Телеканал NBC подчеркивает, что происшествие произошло в ходе ежегодного мероприятия, направленного на повышение интереса к культуре острова Сапело. Мероприятие традиционно привлекает множество участников и гостей.
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