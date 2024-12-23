Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подтвердили необратимость выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Буркина-Фасо, Мали и Нигер подтвердили окончательное и немедленное решение о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Соответствующая декларация была подписана президентом переходного периода Мали Ассими Гоита, председателем Альянса государств Сахеля (АГС).



В документе подчеркивается, что продление на шесть месяцев выхода из ЭКОВАС рассматривается как попытка французской хунты и ее союзников продолжать дестабилизирующие действия против АГС. Главы стран заявили, что их новая стратегическая позиция направлена на достижение свободы и мира, на что Франция, опасаясь за свои интересы, пытается ответить.

Лидеры альянса также сообщили о приведении своих вооруженных сил в боевую готовность, объясняя это маневрами Франции и реорганизацией террористических групп в регионе. В заявлении указано, что террористические группировки получают поддержку от иностранных государств, направленную на дестабилизацию региона.

Саммит ЭКОВАС в Абудже 15 декабря признал право Буркина-Фасо, Мали и Нигера на выход из союза, предложив им переходный период до 29 июля 2025 года для возможного возвращения. Однако в АГС считают это попыткой задержать их освобождение и противостоять французскому влиянию.

Организация Альянса государств Сахеля была создана 16 сентября 2023 года для коллективной обороны и защиты суверенитета членов. В июле 2024 года страны учредили конфедерацию для углубления интеграции и сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вещание британского телеканала Би-би-си было приостановлено на три месяца в Нигере из-за распространения дезинформации, угрожающей общественному спокойствию и морали военных. Террористические группы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной, что вызывает обеспокоенность у властей Мали, а также Нигера и Буркина-Фасо, как заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп. Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева, однако глава МИД страны Абдулайе Диоп подчеркнул, что поддержка России позволяет самостоятельно защищать суверенитет Мали.