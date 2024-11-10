Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Совбез ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева
Глава МИД Мали: ООН не подтвердила просьбу о мерах против Киева
Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы Мали принять меры против Киева, однако глава МИД страны Абдулай Диоп подчеркнул, что поддержка России позволяет самостоятельно защищать суверенитет Мали.
Как сообщает РИА «Новости», Совет Безопасности ООН не подтвердил получение официальной просьбы от Мали о принятии мер против Киева в связи с обвинениями в поддержке терроризма в Африке, об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп во время первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».
«На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали», – сказал Диоп.
Министр подчеркнул, что Мали намерена самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он отметил, что поддержка России позволяет Мали, Буркина-Фасо и Нигеру обладать военным потенциалом для защиты суверенитета и территориальной целостности.
Диоп также добавил, что помимо России, Мали сотрудничает с Китаем, Турцией и другими странами, которые уважают ее суверенитет и готовы к честному сотрудничеству. Конференция проходит на федеральной территории Сириус, рядом с сочинским Адлером.
Ранее Россия обвинила Киев в поддержке террористов в Африке и заявила о намерении противодействовать этой практике.
Французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.
Также Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.