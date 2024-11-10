Глава МИД Мали: ООН не подтвердила просьбу о мерах против Киева

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Совет Безопасности ООН не подтвердил получение официальной просьбы от Мали о принятии мер против Киева в связи с обвинениями в поддержке терроризма в Африке, об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп во время первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».

«На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали», – сказал Диоп.

Министр подчеркнул, что Мали намерена самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он отметил, что поддержка России позволяет Мали, Буркина-Фасо и Нигеру обладать военным потенциалом для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Диоп также добавил, что помимо России, Мали сотрудничает с Китаем, Турцией и другими странами, которые уважают ее суверенитет и готовы к честному сотрудничеству. Конференция проходит на федеральной территории Сириус, рядом с сочинским Адлером.

Ранее Россия обвинила Киев в поддержке террористов в Африке и заявила о намерении противодействовать этой практике.

Французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

Также Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.