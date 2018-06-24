В ДНР рассказали о стремлении властей Украины увеличить заработок на войне

Председатель комитета Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка оценил последствия решения украинского президента Петра Порошенко сменить главу Донецкой военно-гражданской администрации.

«Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса», – приводит его слова РИА «Новости».

Бидевка уверен, что Порошенко неспроста назначил новым главой региона экс-сотрудника СБУ. По его словам, это связано с контролем финансовых потоков от контрабанды.

Он напомнил, что Куць в СБУ работал на посту заместителя начальника главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, и предположил, что власти Украины с его назначением планируют «увеличить свой заработок на войне с помощью ставленника из спецслужб».

«Больше всего от этого пострадают люди, чьи семьи были разделены линией фронта», – отметил Бидевка, подчеркнув, что давление на местных жителей со стороны СБУ будет усилено, так как «коллеги Куця захотят выслужиться, тем самым заработав место пожирнее и поближе к руководству».

В пятницу Порошенко представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Александра Куця. Его предшественником на этом посту был Павел Жебривский, которого Порошенко уволил.