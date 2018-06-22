Новый глава администрации Донецкой области приступил к работе

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации – генерала Службы безопасности Александра Куця.

«Хочу с большой радостью представить вам Александра Куця», – сообщил Порошенко, добавив, что Куц с первых дней войны был добровольцем в составе боевых групп СБУ.

Куць поблагодарил Порошенко за доверие и пообещал «прикладывать все усилия для того, чтобы Донецкая область развивалась как можно эффективней», передает ТАСС.

Днем ранее кабинет министров Украины утвердил Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации вместо Павла Жебривского.