Кабмин Украины утвердил главу администрации Донецкой области

Кабинет министров Украины утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, сообщил экс-губернатор области Павел Жебривский.

Теперь кандидатуру Куця должен утвердить президент Украины Петр Порошенко скоро должен утвердить эту кандидатуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на «5 канал».

14 июня Порошенко принял отставку Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Жебривский был назначен губернатором Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.