Порошенко уволил главу администрации Донецкой области

Украинский президент Петр Порошенко принял отставку Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Указ Порошенко опубликован на официальном сайте администрации президента Украины.

11 июня Павел Жебривский сообщил в соцсетях, что попросил отставки у президента Украины Петра Порошенко.

Жебривский был назначен губернатором Донецкой военно-гражданской администраци в июне 2015 года.