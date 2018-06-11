Губернатор Донецкой области попросил отставки у Порошенко

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в соцсетях, что попросил отставки у президента Украины Петра Порошенко.

«В субботу встретился с Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть кабмин», – написал Жебривский в своем Facebook.

Чиновник также перечислил свои «достижения» за время работы главой региона. «Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески», – рассказал он.

Жебривский был назначен губернатором Донецкой военно-гражданской администраци в июне 2015 года.