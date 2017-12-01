Экс-депутат Рады призвала бить русскоговорящих ногой в челюсть

Бывший депутат Верховной рады, языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала украинцев «давать в челюсть» русскоговорящим гражданам.

«Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому «москворотому», то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы», – приводит ее слова «Экономика сегодня».

Так Фарион прокомментировала скандал в Мариуполе, где подполковник Государственной пограничной службы Украины подрался с охраной кафе-бара в Мариуполе, так как ему не понравилось меню, составленное на русском языке.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ответ на выпад «больной на голову» Фарион, что ее заявление – «очередная мерзость». Он отметил в, что «русофобка» Фарион упустила из виду законное право человека разговаривать на родном для него языке, которое закреплено также и европейским правом.

«А что же делать с Конституцией Украины, Европейской конвенцией по правам человека, которую Украина ратифицировала и которой закреплено право за каждым гражданином Украины разговаривать на родном для него языке?!» – задался вопросом он.

Ирина Фарион известна своими националистскими высказываниями. Так, ранее она называла русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми предателями» и самой большой проблемой. Она также называла русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина» и заявляла, что такие люди не имеют права на существование.