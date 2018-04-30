Фарион призвала лишить русскоговорящих украинцев работы

Бывший народный депутат от фракции «Свобода», националистка Ирина Фарион в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд Live» назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой.

«Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну!», – цитирует «Обозреватель» Фарион.

Националистка заявила, что русскоязычные украинцы – гибриды, и не имеют права называться украинцами.

«Русскоязычные украинцы – самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?... Русскоязычные украинцы – это не украинцы, они гибриды», – сказала она.

По ее утверждению, таких граждан нужно лишить работы и возможности получать образование.

«Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят», – добавила Фарион.

Ранее бывший народный депутат называла русскоязычных граждан Украины «трофеем Путина», который не имеет права на существование.