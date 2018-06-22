Абрамовичу придется продать часть доли «Первого канала»

Бизнесмен Роман Абрамович продаст часть своей доли в АО «Первый канал» из-за ограничений закона о СМИ по отношению к иностранцам.

Структура собственности АО «Первый канал» приводится в соответствие с требованиями закона «О СМИ» из-за получения Абрамовичем израильского гражданства, сообщает РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что в январе 2016 года иностранцам и лицам с двойным гражданством запретили владеть более 20% компаний – учредителей СМИ. Абрамовичу через ООО «ОРТ-КБ» принадлежит 24% АО «Первый канал».



По данным источников издания, Абрамович не станет продавать весь пакет, а лишь снизит свою долю. Предположительно покупателем 4% будет один из действующих акционеров телеканала. Скорее всего, Национальная медиа группа, которой через ООО «Растрком-2002» принадлежат 25%.

Напомним, в мае у Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. После этого Абрамович получил паспорт гражданина Израиля.