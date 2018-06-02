В Раде пожаловались на унижение Украины перед G7 из-за «убийства» Бабченко

Отчет генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности страны Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» из-за «спецоперации» с российским журналистом Аркадием Бабченко является унизительной, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Подобные «отчеты», как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления», – заявил Мосийчук в Facebook.

Мосийчук отметил, что Киеву следует «спросить у этих иностранцев», почему Запад не соблюдает данные Украине гарантии в рамках Будапештского меморандума.

«Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана», – подчеркнул украинский депутат.

В пятницу генпрокурор Украины провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства Аркадия Бабченко. Луценко заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее. Как оказалось, в этом списке фигурируют Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин говорил, что скандал с инсценировкой убийства Бабченко, напоминающий «спектакль сельских клоунов», опозорил Украину.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.