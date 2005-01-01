Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования ответственных за крушение самолета рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

В июле прошлого года министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777.

Соглашение было одобрено во вторник, оно устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи, передает РИА «Новости».

Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине.

В начале июня сообщалось, что Нидерланды не нашли оснований для привлечения Украины к ответственности за то, что власти страны не закрыли воздушное пространство, в результате чего произошло крушение малайзийского Boeing рейса MH17.

В мае сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing рейса MH17.

Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.