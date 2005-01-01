Нидерландский МИД не исключил привлечения Украины по делу MH17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок по итогам дебатов в парламенте заявил, что Амстердам не исключает возможность привлечения Украины к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing рейса MH17, сообщает Parool.

Блок отметил, что сейчас «нет прочных юридических оснований» для привлечения Киева к ответственности. «Сейчас принимать какие-то шаги в этом отношении преждевременно. Однако я не исключаю никаких вариантов», – сказал глава министерства, передает ТАСС.

В четверг Малайзия отказалась признавать Россию виновной в крушении Boeing в Донбассе.

Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.