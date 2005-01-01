Министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что нет убедительных доказательств того, что Россия ответственна за крушение «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году.

«Нет никаких убедительных доказательств, указывающих на Россию, в расследовании международной следственной группы», – приводит его слова Channel NewsAsia.

По его словам, из выводов следственной группы нельзя утверждать, что Россия была виновна в этой катастрофе.

Лок подчеркнул, что дальнейшие действия Малайзии «будут основаны на неопровержимых доказательствах».

Напомним, Австралия и Нидерланды ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, ссылаясь на выводы международной следственной группы.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.