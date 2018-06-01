На Украине опровергли связь подозреваемого в «покушении» на Бабченко с разведкой

Директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман, арестованный в Киеве по подозрению в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинскими разведслужбами, заявил прокурор Руслан Кравченко.

Кравченко сказал, что имеющаяся у него информация свидетельствует о том, что Герман с контрразведкой не сотрудничал. «Это неправда», – приводит его слова канал «112 Украина».

«Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», – добавил Кравченко.

По словам прокурора, он проверил эту информацию после заявления подозреваемого в ходе судебного заседания.

В четверг вечером Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца, отказав ему в праве внести залог.

СП «Шмайсер», в котором работает Герман, поставляет оптику снайперам ВСУ. Публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могло инсценировать «убийство» Бабченко с целью рейдерского захвата. Украинский журналист Владимир Бойко, в свою очередь, подробно рассказал о денежной заинтересованности СБУ в «убийстве» Бабченко.

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.