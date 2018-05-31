Организатор «убийства» Бабченко оказался поставщиком для «АТО»

Адвокат Евгений Солодко рассказал о своем подзащитном Борисе Германе, которого подозревают в организации «покушения» на российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Минобороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд «АТО». Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», – написал Солодко в своем Facebook.

По его словам, Герман – юрист по образованию, однако оружие давно является его «любимым делом».

Адвокат также обратил внимание на то, что СБУ так и не назвала заказчиков «убийства». «Заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали», – отметил он.

Юрист намекнул, что Герман давал взятки силовикам. «Из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ, с сотрудниками которой пришлось поделиться – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много», – подчеркнул Солодко.

Также он заявил, что в переписках Германа в мессенджерах «речь идет о чем угодно, но не об убийстве». По его словам, вместе с тем в сообщениях немало предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника. При этом мотив «убийства» до сих пор не ясен.

«И последнее – а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее», – заключил Солодко.

Ранее украинские следователи попросили арестовать организатора «убийства» Бабченко, суд заявил, что в преступлении подозревается Борис Герман.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».