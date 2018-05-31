На Украине назвали фамилию организатора «убийства» Бабченко

Украинские следователи попросили арестовать организатора «убийства» Бабченко, в преступлении подозревается некий Борис Герман.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины», – говорится в сообщении суда в Facebook.

Мужчина подозревается в «организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека».

В пресс-службе суда подтвердили, что речь идет о подозреваемом в организации «убийства» Бабченко, сообщает «Украинская правда».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».