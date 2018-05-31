Появилась неожиданная версия инсценировки убийства Бабченко

Публицист Егор Холмогоров предположил, что СБУ могло инсценировать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко с целью рейдерского захвата.

«Итак, СБУ утверждает, что директор завода «Шмайсер», производящего снайперское вооружение, нанял киллера с пистолетом в подъезд чтобы убить Бабченко. Надеюсь всем уже понятно, что речь идет об обычном рейдерском захвате, а Бабченко работает либо за деньги, либо СБУ угрожает семье?» – написал Холмогоров в своем Facebook.

Ранее стало известно, что организатор «убийства» Бабченко Борис Герман оказался исполнительным директором украинско-немецкого СП «Шмайсер», которое поставляет оптику снайперам ВСУ. До этого украинские следователи попросили арестовать организатора «убийства» Бабченко, суд заявил, что в преступлении подозревается Борис Герман.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».