Суд в Киеве арестовал подозреваемого в «покушении» на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева в четверг вечером арестовал на два месяца подозреваемого в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко – директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа.

«Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога», – передает ТАСС заявление судьи.

Между тем, СБУ продолжает путаться в деле об «убийстве» Бабченко. Так, ранее активист «Правого сектора*», участник карательной операции вооруженных сил Украины в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.

Официальный представитель Службы безопасности Украины Алена Гитлянская сразу же со смехом опровергла эти данные, однако позже удалила свой пост, а Цымбалюк стал фигурировать на заседании суда.

В СБУ также заявили, что считают оправданными «негативные моменты», нанесенные «публичным интересам» в деле об инсценировке «убийства» российского журналиста.

Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.