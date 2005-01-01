«Исполнителем убийства» Бабченко оказался иеродиакон Аристарх

Активист «Правого сектора*», участник операции ВСУ в Донбассе, а в прошлом – иеродиакон Аристарх УПЦ МП и УПЦ КП Алексей Цымбалюк заявил, что он должен был стать убийцей журналиста Аркадия Бабченко, однако сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.

«Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары. Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах», – написал он в своем Facebook.

Цымбалюк добавил, что оперативник и следователь по этому делу – «люди чести».

«Киллер» заявил, что принял решение раскрыть участие в этом деле, потому что после обнародования записи получения им аванса за «убийство» Бабченко, на которой его голос не изменили, он больше не видит смысла «шифроваться».

В то же время Цымбалюк предупредил, что не будет давать никаких интервью в ближайшее время, так как все еще идет следствие, а он дал подписку о неразглашении.

Цымбалюк принимал участие в силовой операции украинских силовиков в Донбассе. Сейчас он, судя по его странице в Facebook, живет в Одессе.

В прошлом году украинские СМИ подробно писали о личности Цымбалюка. По их данным, в 2006 году он принял постриг в монахи и с тех пор стал Аристархом. Сначала был иеродиаконом в православной церкви Московского патриархата, затем – Киевского. Однако разочаровался и УПЦ КП и стал «монахом-отшельником» в Закарпатье.

При этом в «монашеском чине» он стал волонтером в Донбассе, где сначала служил в подразделении медицинской эвакуации «Госпитальеры», а затем якобы «боролся с контрабандой», работая в мобильных группах СБУ.

На момент написания статьи о нем (24 января 2017 года) он возил на восток «патриотов и украинских исполнителей».

Ранее появились данные об «организаторе покушения» на Аркадия Бабченко. Им якобы является Борис Герман, он исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране.

При этом адвокат Германа заметил, что СБУ так и не назвала заказчиков «убийства», которые остались неустановленными, так как их «даже не искали».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».