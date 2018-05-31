СБУ вновь соврала про убийство Бабченко

Представитель СБУ Алена Гитлянская уже удалила свой пост, в котором назвала «фейком» заявление Алексея Цымбалюка, в котором тот назвал себя исполнителем «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.

Пост Гитлянской с сообщением о Цымбалюке «Осторожно, фейк!», уже удален.

При этом журналист Александр Коц сообщил, что на суде по предположительному «организатору убийства» Борису Герману прозвучало имя Цымбалюка.

Вы будете смеяться, но пресс-сек СБУ удалила этот пост. А на суде по Герману сейчас назвали имя этого Цымбалюка)) pic.twitter.com/mlka4UI3cD — Александр Коц (@sashakots) 31 мая 2018 г.

Ранее активист «Правого сектора*», участник операции ВСУ в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк (иеродиакон Аристарх) заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но якобы сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.

Гитлянская сразу же со смехом опровергла эти данные.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.