«Исполнитель убийства» Бабченко оказался самозванцем

Представитель Службы безопасности Украины Алена Гитлянская сообщила, что заявление иеродиакона Аристарха, Алексея Цымбалюка о том, что он являлся потенциальным «убийцей» журналиста Аркадия Бабченко, это «фейк».

«Ты кто такой? Давай… Осторожно, фейк!» – написала Гитлянская в своем Facebook, снабдив свое сообщение несколькими смеющимися смайлами.

Ранее активист «Правого сектора*», участник операции ВСУ в Донбассе, монах Алексей Цымбалюк заявил, что он должен был стать убийцей Аркадия Бабченко, но сам сообщил о подготовке «убийства» Службе безопасности Украины.

В четверг также появились данные об «организаторе покушения» на Бабченко, которым якобы является Борис Герман – исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер». По данным адвоката Германа, заказчики «убийства» остались неустановленными.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».